В США выступили с неожиданным заявлением: придумали, куда потратить замороженные активы РФ Фото: REUTERS.

Группа американских сенаторов предложила законопроект, разрешающий Украине использовать замороженные российские активы для закупки военного оборудования. Это следует из заявления офиса сенатора Тима Кейна.

Закон REPO Act разрешает конфисковывать замороженные российские активы в США и передавать их Украине для помощи. С таким неожиданным заявлением по замороженным российским активам выступили в Вашингтоне.

Напомним, в российском МИД неоднократно заявляли, что ситуация с российскими замороженными активами – это форменное воровство. Отмечается, что в Кремле предупредили о последствиях, если Запад все же решится передать эти деньги Украине или начнет списывать их в счет долга Киева за закупку оружия.