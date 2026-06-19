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НовостиЭкономика19 июня 2026 13:06

Набиуллина: Риски затягивания конфликта на Ближнем Востоке снизились

ЦБ прогнозирует смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, отметила Набиуллина
Сергей ГАПЧУК
Набиуллина: Риски затягивания конфликта на Ближнем Востоке снизились

Набиуллина: Риски затягивания конфликта на Ближнем Востоке снизились

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Риск затягивания ближневосточного конфликта стал ниже, однако Центробанк фиксирует смещение баланса в сторону проинфляционного. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По нашим оценкам, баланс [рисков] сильнее сместился в сторону проинфляционных", - отметила она.

По ее словам, риски затягивания конфликта на Ближнем Востоке снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу его проинфляционных последствий для мировой экономики. Они в свою очередь также могут оказать влияние и на российскую через цены импортируемых товаров и логистические издержки, подчеркнула Набиуллина.

Как писал сайт KP.RU, в апреле глава ЦБ заявила о существенном росте проинфляционных рисков в экономике России. По ее словам, они были связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике страны.