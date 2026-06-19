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НовостиЭкономика19 июня 2026 12:52

Набиуллина назвала ЦБ вратарем, защищающим Россию от инфляции

19 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%
Сергей ГАПЧУК
Набиуллина назвала ЦБ вратарем, защищающем Россию от инфляции

Набиуллина назвала ЦБ вратарем, защищающем Россию от инфляции

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центральный Банк РФ чувствует себя "вратарем", который защищает экономику страны от инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Вы знаете, мы, конечно, скорее себя чувствуем вратарем на защите от инфляции. Наверное, много матчей, в которых исход решается именно надежностью вратарей", - отметила Набиуллина. Глава регулятора добавила, что кто-то должен "защищать эти ворота".

Как писал сайт KP.RU, также в ходе пресс-конференции Набиуллина заявила о существенном ускорении роста кредитования в стране за последние месяцы.

19 июня в Центробанке снова решали судьбу ключевой ставки, которая составляла 14,5% годовых. Решением совета директоров регулятора ключевая ставка снижена до 14,25%.