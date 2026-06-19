Особняк Трампа снесут бульдозерами: что произошло Фото: REUTERS.

Бывший особняк президента США Дональда Трампа в Гринвиче планируют снести бульдозерами. Об этом пишет PageSix.

Дом в георгианском стиле находится на берегу пролива Лонг-Айленд в престижном районе штата Коннектикут. Трамп и его первая жена Ивана Трамп купили его в 1982 году, вскоре после рождения их дочери Иванки.

После громкого развода в 1992 году особняк остался у Иваны. Именно этот разрыв, последовавший после романа Трампа с Марлой Мейплс, долго называли одним из самых обсуждаемых светских скандалов того времени.

В 2024 году дом приобрел новый владелец за 31,5 миллиона долларов. Теперь он планирует объединить три участка, снести все существующие постройки и полностью перепланировать территорию.

На месте старого особняка хотят построить новый главный дом, открытый и крытый теннисные корты, бассейн и несколько вспомогательных зданий. Проектом занимается Robert AM Stern Architects — бюро, которое работало над небоскребом 220 Central Park South в Нью-Йорке и другими крупными объектами.

Сам особняк был построен в 1939 году. Его площадь составляет около 1,8 тысячи квадратных метров, а участок с видом на воду занимает примерно 2,3 гектара.

Напомним, Ивана Трамп умерла на 74-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке. Дональд Трамп тогда назвал ее прекрасной женщиной, которая прожила яркую жизнь. Ивана состояла с ним в браке с 1977 по 1992 год. У пары родились трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.