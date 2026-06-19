Мурат Кумпилов: каждое обращение жителя – задача, требующая конкретного решения

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл приём жителей региона в приемной Президента России в Республике Адыгея.

В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по республике Сергей Дрокин, прокурор Адыгеи Игорь Шевченко, члены республиканского Кабинета министров и руководители муниципальных образований.

Жители обращались с вопросами, которые затрагивают самые насущные сферы жизни – здравоохранение, образование, благоустройство территорий и комплексное развитие населённых пунктов.

Просьба многодетной жительницы села Сергиевское, воспитывающей четверых детей, касалась капитального ремонта местного детского сада №13 «Ивушка». Как выяснилось, этот объект уже включён в одобренную заявку на получение федеральной субсидии в рамках государственной программы «Развитие образования», и на проведение ремонтных работ предусмотрено около 18 миллионов рублей. Мурат Кумпилов поручил профильным структурам максимально ускорить все необходимые процедуры, чтобы строители могли приступить к работе на объекте уже в текущем году. Он подчеркнул, что вопросы ремонта социальных учреждений находятся под особым контролем – это прямое поручение Президента страны Владимира Владимировича Путина.

Житель Красногвардейского района поднял проблему состояния врачебной амбулатории в ауле Хатукай. Модернизация этого медучреждения ведётся в рамках программы обновления первичного звена здравоохранения. На эти цели направлено 23,5 миллиона рублей, и на данный момент строительная готовность объекта превышает 70 процентов. Капитальный ремонт планируется завершить до конца года.

Особое внимание глава региона уделил коллективному обращению жителей хутора Гавердовского, которые хотят создать садоводческое некоммерческое товарищество. Этот вопрос, по словам Мурата Кумпилова, требует серьёзной правовой проработки. Глава дал поручение профильным ведомствам, администрации Майкопа и прокуратуре детально разобраться в ситуации и найти решение, которое не будет противоречить действующему законодательству.

Кроме того, в ходе встречи прозвучали пожелания по обустройству общественных санитарных помещений. В планах региональных властей – до конца 2026 года установить современные санитарные модули в нескольких ключевых точках республиканской столицы: в микрорайоне Черемушки рядом с бульваром Победы, в лесопарковой зоне «Мэздах», а также на территории нового сквера возле Свято-Успенского собора.

Завершая приём, Мурат Кумпилов заявил, что в республике продолжается планомерная работа по развитию населённых пунктов, благоустройству общественных пространств, модернизации социальных объектов, дорожному ремонту и обновлению коммунальной инфраструктуры.

«Наша главная задача – повышение качества жизни людей. Все обращения граждан находятся на контроле, а по каждому вопросу, а также задачам, отраженным в народной программе партии «Единая Россия», будем добиваться конкретного результата», - подчеркнул Мурат Кумпилов.