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НовостиЭкономика19 июня 2026 12:58

Набиуллина: ЦБ не раскрывает тактику работы по возврату замороженных активов

В Центробанке высказались о мерах защиты прав в деле с EUROCLEAR
Людмила МИТРОХИНА
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина после заседания регулятора выступила перед прессой. Она прокомментировала ключевую ставку и пояснила методы борьбы за замороженные активы РФ.

Набиуллина сообщила, что ЦБ предпримет все меры для защиты законных прав в деле с EUROCLEAR. Кроме того, она подчеркнула, что ЦБ РФ не раскрывает тактику работы по возврату замороженных активов.

До этого в США выступили с неожиданным заявлением по замороженным активам РФ. В Вашингтоне предположили, что якобы могут найти законное основание направить средства для закупки оружия для Киева. В Кремле называли изъятие активов РФ настоящим воровством. Также там предупредили, что Европа столкнется с последствиями, если решит передать средства, которые по закону принадлежат РФ, Украине.