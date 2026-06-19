В Эстонии учителей возмутили слова министра образования Каллас на русском языке Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас вызвала негодование учителей, обращаясь к родителям выпускников на русском языке, сообщает русскоязычный портал ERR.

На выпускной церемонии государственной гимназии в Кохтла-Ярве министр поздравила учащихся на эстонском, а затем на русском языке поблагодарила родителей, бабушек и дедушек, поддержавших закон о поэтапном переводе образования на эстонский язык.

Педагоги школы, где обучение ведется исключительно на эстонском, были возмущены поступком Каллас. Учительница эстонского языка и литературы Лийзи Лаанеметс призналась, что была настолько шокирована, что не запомнила саму речь.

С декабря 2022 года в Эстонии действует закон о поэтапном переводе образования на эстонский язык. Однако в конце марта городская управа Таллина приняла проект резолюции о возврате преподавания на русском языке в 7-9 классах 20 городских школ из-за острого дефицита педагогов, владеющих эстонским языком на достаточном уровне.