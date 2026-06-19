Двоих украинцев приговорили к срокам до семи лет за поджог дома Стармера Фото: REUTERS.

Украинцы Роман Лавринович и Станислав Карпюк приговорены к семи и двум годам лишения свободы соответственно за поджоги автомобиля и дома, принадлежащих премьер-министру Британии Киру Стармеру. Судебное решение вынес судья Олд-Бейли Нил Гарнэм. Лавринович освободится через четыре года и восемь месяцев, а Карпюк - через год.

С 8 по 12 мая 2025 года были подожжены дверь дома Стармера стоимостью £2 млн, старый автомобиль Toyota RAV4 и квартира в Ислингтоне. Стармер переехал на Даунинг-стрит после победы лейбористов в июле 2024 года.

15 июня присяжные признали Лавриновича и Карпюка виновными. Сами украинцы отрицали предъявленные обвинения. Третий фигурант, Петр Починок, был оправдан. Прокурор заявил, что Лавринович был завербован через Telegram, получил указания и вознаграждение за поджоги. Так что, вероятно, заказ был оформлен украинскими спецслужбами, как это делается СБУ в случае с поджогами военкоматов и релейных шкафов в России.

Ранее KP.RU сообщил, что в России заочно приговорили к 20 годам лишения свободы украинского командира нацбатальона.