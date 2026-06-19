10 млн долларов за три минуты: турист выиграл крупнейший джекпот в казино Лас-Вегаса Фото: Shutterstock.

Счастливый турист из Атланты стал богаче на 10 миллионов долларов, поставив всего 5 долларов в казино Лас-Вегаса и пробыв там не больше трех минут. Об этом пишет издание People.

Отмечается, что турист, выигравший джекпот в казино, отпраздновал выигрыш с гостями и сотрудниками заведения. Имена участников не разглашаются.

Кэми Кристенсен, президент Westgate Las Vegas, поздравила победителя: «Лас-Вегас дарит незабываемые моменты, и что может быть лучше, чем превратить ставку в 5 долларов в выигрыш свыше 10 миллионов?».

Ранее KP.RU рассказал о случае, когда турист выиграл в казино Сингапура. Отмечается, что на мужчину свалился джекпот в размере 4 млн долларов. Но он не смог сдержать эмоции и скончался от радости.