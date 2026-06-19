Набиуллина назвала популизмом слова об ускорении экономики дешевыми деньгами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала популизмом разговоры о легких способах ускорения российской экономики в виде раздачи дешевых денег.

"Какие-то легкие [рецепты]: "раздадим дешевые деньги, и у всех будет долгий устойчивый экономический рост" - это нереально", - сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, это такой популизм.

Как писал сайт KP.RU, в апреле глава ЦБ отметила, что экономику страны нельзя развивать за счет карманов граждан. По ее словам, попытки сказать "давайте широким жестом раздадим дешевые деньги", неминуемо приведут к росту инфляции. Она указала, что Россия уже проходила такой сценарий в 2024 году. Поэтому страна должна отказаться от развития экономики за счет раздачи дешевых денег из карманов россиян, добавила Набиуллина.