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НовостиПроисшествия19 июня 2026 13:26

Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому в Брянской области

ВСУ снова наносят удары по гражданским объектам
Людмила МИТРОХИНА
Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому в Брянской области

Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому в Брянской области

Фото: REUTERS.

Женщина скончалась после удара украинского БПЛА по дому в поселке Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«ВСУ атаковали FPV-дроном поселок Рабочий Севского района. В результате намеренного удара по жилому дому погибла мирная жительница», — резюмировал чиновник в своем канале в «Максе». Позже он выразил соболезнование родным и близким погибшей.

Нужно отметить, что ВСУ часто целями своих ударов выбирают гражданские объекты. В МИД РФ заявили, что больше всех страдает российское приграничье. А именно Курская, Белгородская и Брянская области. Запад продолжает закрывать глаза на преступления киевского режима, страны ЕС, НАТО и участники ООН не реагируют на бесчеловечные атаки ВСУ.