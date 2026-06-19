Правительство держит на контроле ситуацию с обеспечением РФ моторным топливом Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с обеспечением внутреннего российского рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго России. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Ранее Минэнерго заявило, что власти уделяют особое внимание доставке топлива в Крым. Все возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. Отмечалось, что на особом контроле у министерства находится обеспечение горюче-смазочными материалами агропромышленного комплекса. В Минэнерго также отметили, что межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны.