Хотел жену - получил долги и иски: одинокий мужчина быстро пожалел о спонтанной свадьбе

Одинокий 32-летний китаец по фамилии Гу на своей шкуре ощутил, что значит - довериться незнакомцам в таких важных делах, как свадьба. Фото: Hananeko_Studio/Shutterstock/Fotodom

Одинокий 32-летний китаец по фамилии Гу на своей шкуре ощутил, что значит - довериться незнакомцам в таких важных делах, как свадьба. Он искал себе невесту по свиданиям вслепую, и на одном из таких Гу понравилась одна девушка. Пять минут разговора - три дня знакомства - свадьба. А уже через девять дней Гу пожалел, что вообще обратился к такого рода свахам, пишет SCMP.

После свадьбы оказалось, что у невесты долгов на 15 тыс. долларов (очень внушительные деньги для китайских провинций), а имя у девушки и вовсе не настоящее - ему она назвалась одним, а в банке была зарегистрирована под другим. Но и это еще не все, ведь потом Гу подал на развод.

Сперва новоиспеченная жена согласилась, а потом Гу узнал, что она подала на него в суд. Дескать, из-за предательства мужа у нее началась депрессия, и теперь она пытается отсудить у него компенсацию в размере еще 7,5 тыс. долларов.

В результате Гу потратил 39 тыс. долларов на свадьбу, выкуп невесты и услуги брачного агентства, которое подобрало ему такое сокровище. И теперь пытается судиться еще и с ним, но там дело гиблое - свахи выполнили договор в полном объеме, и вполне могут даже засудить самого Гу, ведь свадьба то состоялась.

Ранее KP.RU сообщил, что в Индии девушка официально вышла замуж за саму себя, так как не любит больше никого.