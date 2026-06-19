Компания «БТС-мост холдинг» победила в торгах по продаже ЮГК. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

«БТС-мост холдинг» стал победителем аукциона по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы. Об этом следует из выписки из протокола подведения итогов торгов, которые организованы Росимуществом.

«Победителем процедуры признан участник «БТС-мост холдинг», - говорится в документе.

Напомним, начальная цена составляла 162,02 миллиарда рублей. Финальная стоимость составила 93,2 млрд руб. Предыдущий аукцион по продаже того же пакета не состоялся из-за отсутствия заявок.

Как писал сайт KP.RU, правительство РФ решило продать долю государства в ЮГК после того, как Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры обратил активы группы в собственность государства. ЮГК - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России.