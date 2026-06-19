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НовостиПроисшествия19 июня 2026 13:43

Турция выдала РФ обвиняемого в похищении 262 млн рублей россиянина

Турция экстрадировала объявленного в международный розыск россиянина, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью в крупном размере
Мария МАМАЕВА
Турция выдала РФ обвиняемого в похищении 262 млн рублей россиянина

Турция выдала РФ обвиняемого в похищении 262 млн рублей россиянина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Турция выдала российской стороне гражданина РФ, который обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и похищении 262 млн рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год злоумышленник и его сообщники вошли в доверие к двоим гражданам и мошенническим путем завладели принадлежавшими им объектами недвижимости», - сообщила она.

Фигурант дела скрывался за границей и находился в международном розыске. Ущерб от его действий составил более 262 млн рублей. Передача обвиняемого РФ для привлечения к уголовной ответственности была согласована по каналам Интерпола.

Ранее KP.RU сообщал, что Кипр выдал России гражданина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей. Экстрадированный россиянин был доставлен в Москву.