Трамп заявил, что он вынужден держать Нетаньяху в здравом уме Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако ему приходится принимать меры, чтобы глава еврейского государства оставался "в здравом уме".

"Они хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме", - прокомментировал глава Белого дом вопрос, как он может описать свои отношения с израильским лидером.

Как писал сайт KP.RU, 2 июня хозяин Овального кабинета в телефонной беседе с израильским премьером разразился нецензурной бранью. Поводом для возмущения стало сорванное Тель-Авивом перемирие с Ливаном. По данным портала Axiosреспубликанец назвал Нетаньяху сумасшедшим и обвинил его в гибели мирных ливанцев.

Ранее американский президент в ходе переговоров по Газе серьезно вспылил из-за нежелания Израиля идти на сделку. Он нецензурно выругался при телефонном разговоре с Нетаньяху, тем самым убедив его матом подписать документы.