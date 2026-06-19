РХБЗ: США финансировали изучение инфекции, ранее не фиксированной на Украине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

США профинансировали исследование институтом экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове особо опасной зоонозной инфекции сап. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

"Вызывает вопросы ситуация с возбудителем сапа: отдельный проект по его изучению был профинансирован и завершен в рамках американской программы зоонозных инфекций...", - сказал он.

Глава РХБЗ подчеркнул, что изучение проводилось несмотря на то, что случаи данного заболевания никогда не фиксировались на территории Украины.

Как писал сайт KP.RU, также Алексей Ртищев рассказал, что в этом же вузе изучали тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. По его словам, среди прочего исследовались высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом.