Умер Юрий Ващенко, иллюстратор книг “Алиса в Стране чудес”

Художник Юрий Ващенко. Кадр из видео youtube.com@ГалереяКультПроект

Умер известный художник Юрий Ващенко. Об этом сообщило издательство "Вита Нова" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник и прекрасный человек, большой друг нашего издательства Юрий Арсеньевич Ващенко", - говорится в публикации.

По данным телеканала РЕН ТВ, тело мастера обнаружили в его квартире в одном из районов Москвы. Причиной смерти Ващенко стала продолжительная болезнь.

Одной из самых узнаваемых работ Юрия Ващенко стали иллюстрации к серии книг Льюиса Кэрролла об “Алисе в Стране чудес”.