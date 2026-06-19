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НовостиПолитика19 июня 2026 14:17

Лавров: РФ готова к переговорам с США по Украине на основе предложений Анкориджа

Лавров заявил, что Россия сохраняет приверженность путям урегулирования на Украине, достигнутым на саммите в Анкоридже
Мария МАМАЕВА
Лавров: РФ готова к переговорам с США по Украине на основе предложений Анкориджа

Лавров: РФ готова к переговорам с США по Украине на основе предложений Анкориджа

Фото: REUTERS.

Российская сторона готова к диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, который будет основан на предложениях, обсуждавшихся во время саммита в Анкоридже. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», - заявил министр в беседе с журналистами.

Так Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американская администрация готова возобновить усилия по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщал KP.RU, Лавров ранее заявил, что воплощение в жизнь достигнутых в Анкоридже договоренностей стало бы первым этапом завершения боевых действий. Это также позволило бы начать согласование других деталей по ситуации вокруг Украины.