Лавров: РФ готова к переговорам с США по Украине на основе предложений Анкориджа Фото: REUTERS.

Российская сторона готова к диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, который будет основан на предложениях, обсуждавшихся во время саммита в Анкоридже. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», - заявил министр в беседе с журналистами.

Так Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американская администрация готова возобновить усилия по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщал KP.RU, Лавров ранее заявил, что воплощение в жизнь достигнутых в Анкоридже договоренностей стало бы первым этапом завершения боевых действий. Это также позволило бы начать согласование других деталей по ситуации вокруг Украины.