Суд взыскал 164 млн рублей в доход государства с экс-депутата Короткова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд взыскал с бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова в доход государства 164 млн рублей, полученных незаконным путем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Денежные средства <...> Короткова С. В., в отношении которых отсутствуют сведения, подтверждающие законность их получения, обращены в доход государства», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в период с 2020 по 2025 год на счет Короткова поступило более 164 млн рублей от подконтрольных ему компаний. Денежные средства, полученные в результате незаконной предпринимательской деятельности, не декларировались в справках о доходах.

Ранее KP.RU сообщал, что Генпрокуратура подала иск к бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову. Гособвинение требует изъять более 1,2 миллиарда рублей из его средств в доход государства.