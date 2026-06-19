В Армении назревает политический кризис: Уже семь из 18 партий требуют пересмотра итогов выборов

В Армении семь партий требуют через КС отмены результатов выборов в парламент Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Армении уже седьмая из 18 участвовавших 7 июня в парламентских выборах партий оспаривает их результаты в Конституционном суде (КС) республики. Об этом сообщило интернет-издание 24news.am, которое ведет прямой репортаж у здания суда.

Стало известно, что очередное заявление о пересмотре итогов выборов подала партия "Новая сила", возглавляемая бывшим мэр Еревана Айком Марутяном. Представитель партии Акоп Карапетян заявил журналистам, что они уже подали заявление в КС с требованием аннулировать результаты голосования.

Стоит напомнить, что также заявления о признании недействительными результатов парламентских выборов в КС Армении подали: оппозиционные блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" ("Айастан") экс-президента страны Роберта Кочаряна, партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армении Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина" блогера Вардана Гукасяна и прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики".

Как писал сайт KP.RU, шесть армянских оппозиционных партий и блоков признали нелегитимными прошедшие 7 июня в стране парламентские выборы.