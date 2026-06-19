Евролидеры не смогли согласовать параметры бюджета ЕС на 2028–2034 годы Фото: REUTERS.

Лидеры стран Евросоюза не смогли на саммите в Брюсселе согласовать параметры нового многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Об этом говорится в итоговых выводах мероприятия.

"Европейский совет призывает председательство Ирландии продолжить работу над переговорным документом к октябрьскому заседанию Европейского совета с целью своевременного достижения соглашения", - говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил пересмотреть новую финансовую программу Евросоюза на период с 2028 года. По его словам, вопрос долгосрочного планирования стоит в повестке второго дня заседания саммита ЕС в Брюсселе. Мерц отметил, что евролидерам следует обсудить объем бюджета ЕС. Проект, который сейчас находится на рассмотрении, явно слишком завышен, добавил политик.