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НовостиВ мире19 июня 2026 15:09

Евролидеры не смогли согласовать параметры бюджета ЕС на 2028–2034 годы

Переговоры по параметрам бюджета ЕС будут продолжены
Сергей ГАПЧУК
Евролидеры не смогли согласовать параметры бюджета ЕС на 2028–2034 годы

Евролидеры не смогли согласовать параметры бюджета ЕС на 2028–2034 годы

Фото: REUTERS.

Лидеры стран Евросоюза не смогли на саммите в Брюсселе согласовать параметры нового многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Об этом говорится в итоговых выводах мероприятия.

"Европейский совет призывает председательство Ирландии продолжить работу над переговорным документом к октябрьскому заседанию Европейского совета с целью своевременного достижения соглашения", - говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил пересмотреть новую финансовую программу Евросоюза на период с 2028 года. По его словам, вопрос долгосрочного планирования стоит в повестке второго дня заседания саммита ЕС в Брюсселе. Мерц отметил, что евролидерам следует обсудить объем бюджета ЕС. Проект, который сейчас находится на рассмотрении, явно слишком завышен, добавил политик.