Правительство Чехии отозвало согласие о ратификации конвенции о защите женщин

Правительство Чехии отозвало согласие о ратификации Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правительство Чехии отозвало согласие о ратификации Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Об этом сообщил новостной портал Irozhlas.

Ранее Сенат Чехии отказался утвердить документ, указав, что конвенция отражает гендерную идеологию, противопоставляет женщин мужчинам. Кроме того, Чехия и без того имеет необходимые правовые инструменты для предотвращения насилия в отношении женщин.

Портал напомнил, что Стамбульскую конвенцию ратифицировали около 40 стран. От утверждения документа также отказались Словакия, Венгрия, Болгария, Литва, Армения и Азербайджан. Помимо этого, из конвенции вышла Турция.

Как писал сайт KP.RU, в 2021 году власти Турции вышли из Стамбульской конвенции. До этого многие турецкие консерваторы отмечали, что пакт подрывает семейные структуры, а также рассматривали закрепленный в документе принцип гендерного равенства как пропаганду гомосексуализма*, поскольку в ней говорится и о недопустимости дискриминации из-за сексуальной ориентации.

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