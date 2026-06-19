Балицкий: ВСУ атаковали пассажирский автобус в Запорожской области Фото: REUTERS.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские боевики при помощи беспилотника атаковали пассажирский автобус, находившийся рядом с больницей, пострадавших нет.

"БПЛА противника атаковал пассажирский автобус "Бердянск — Берестовое — Андреевка", - написал он.

Глава региона отметил ,что в момент атаки автобус находился вблизи районной больницы. В автобусе пассажиров и водителя не было. По его словам, на месте работают оперативные службы.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня боевики ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Беларуси. В результате нападения погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек были ранены, в том числе четверо детей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным преступлением атаку ВСУ на автобус с детьми.