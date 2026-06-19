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НовостиВ мире19 июня 2026 15:44

Постпреды стран СНГ осудили атаку беспилотников ВСУ на автобус под Брянском

В Исполкоме Содружества обеспокоены данными об атаке на автобус в Брянской области
Вениамин ЗАХАРОВ
Постпреды стран СНГ осудили атаку беспилотников ВСУ на автобус под Брянском

Постпреды стран СНГ осудили атаку беспилотников ВСУ на автобус под Брянском

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постпреды стран Содружества Независимых Государств (СНГ) с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке беспилотника на автобус на трассе в Брянской области. Об этом сообщили в Исполкоме Содружества.

В сообщении отмечается, что постоянные полномочные представители государств-участников Содружества при уставных и других органах СНГ с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об атаке дрона на гражданский автобус на трассе в Брянской области.

В свою очередь постпред России при СНГ Александр Лукашевич заявил, что атака дрона на автобус под Брянском является покушением на Союзное государство

Ранее KP.RU рассказал подробности атаки ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Отмечается, что пострадали несколько человек, а также скончалась сопровождающая.