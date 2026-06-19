Сеул заявил, что Трамп хочет окончательно решить вопрос ядерного оружия КНДР Фото: REUTERS.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён утверждает, будто бы президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность поэтапного решения ядерной проблемы (которая является проблемой только для Запада и его сателлитов), связанной с КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters.

На саммите G7 в Франции президент Южной Кореи предложил сосредоточиться на остановке развития ядерной и ракетной программы КНДР, а не на полном отказе от ядерного оружия. Трамп в ответ, якобы, заявил, что «пора обратить внимание» на Северную Корею.

«Не отказываясь от цели денуклеаризации, я объяснил, что нам следует двигаться поэтапно - в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а не действовать немедленно», - рассказал Ли журналистам.

Ли утверждает, что Трамп обдумает его предложение. По его словам, Трамп заинтересован в диалоге с Ким Чен Ыном, но пока не решил, как действовать дальше.

Ранее KP.RU сообщил, что Северная Корея пообещала нанести автоматический ядерный удар по любой стране, которая создаст угрозу ее нацбезопасности и жизни ее руководства.