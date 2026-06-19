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НовостиВ мире19 июня 2026 16:11

Сеул заявил, что Трамп хочет окончательно решить вопрос ядерного оружия КНДР

Южная Корея заявляет, будто США возьмутся за КНДР после Ирана
Сергей КУДРИН
Сеул заявил, что Трамп хочет окончательно решить вопрос ядерного оружия КНДР

Сеул заявил, что Трамп хочет окончательно решить вопрос ядерного оружия КНДР

Фото: REUTERS.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён утверждает, будто бы президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность поэтапного решения ядерной проблемы (которая является проблемой только для Запада и его сателлитов), связанной с КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters.

На саммите G7 в Франции президент Южной Кореи предложил сосредоточиться на остановке развития ядерной и ракетной программы КНДР, а не на полном отказе от ядерного оружия. Трамп в ответ, якобы, заявил, что «пора обратить внимание» на Северную Корею.

«Не отказываясь от цели денуклеаризации, я объяснил, что нам следует двигаться поэтапно - в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, а не действовать немедленно», - рассказал Ли журналистам.

Ли утверждает, что Трамп обдумает его предложение. По его словам, Трамп заинтересован в диалоге с Ким Чен Ыном, но пока не решил, как действовать дальше.

Ранее KP.RU сообщил, что Северная Корея пообещала нанести автоматический ядерный удар по любой стране, которая создаст угрозу ее нацбезопасности и жизни ее руководства.