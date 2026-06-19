Мерц запутался в рассуждениях о том, кто может вести диалог с Россией от ЕС Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц запутался в своих рассуждениях о том, кто может вести диалог с Россией по Украине от лица Евросоюза. Об этом он заявил в ходе брифинга по итогам саммита ЕС.

«Переговоры о мире в конечном итоге должны вести Украина, Россия, Европа и США. Кто будет при этом говорить за Европу, сейчас неважно, сначала нам нужно договориться о сути», - отметил Мерц.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к переговорам с Европой. Он напомнил, что в прекращении контактов между сторонами виновата не российская сторона.

Песков также заявил, что страны Европы очень далеки от того, чтобы быть посредниками в дипломатическом процессе. ЕС настроен на продолжение конфликта, даже не пытаясь искать мирное решение.