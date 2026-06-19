Названо условие для встречи Платона Шепелева с его крестной мамой: на чем настаивает бывший возлюбленный Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известный телеведущий и продюсер Дмитрий Шепелев озвучил условие встречи его сына Платона от певицы Жанны Фриске с крестной ребенка блогером Ольгой Орловой, с которой мальчик не виделся длительное время.

По данным KP.RU, одним из условий для такой встречи на первом этапе договоренностей с Дмитрием стало обсуждение условий - Ольга не должна делать фото и видео для публичного просмотра.

Стоит напомнить, что после смерти Жанны родственники певицы несколько лет ходили по ток-шоу и рассказывали неприятные истории об отце своего внука Дмитрии Шепелеве. Часто звучали в том числе или лживые, или преувеличенные, или додуманные и провокационные истории. Это в свою очередь не способствовало дружбе между родителями Жанны и Дмитрием. Естественно, тогда Ольга Орлова поддержала пожилых людей, которые потеряли дочь.

При этом сама Орлова отмечала, что очень бы хотела, чтобы Дима разрешил ей хотя бы раз в полгода на десять минут в его присутствии просто попить чая в каком-то кафе с Платоном. Потому что она его крестная мама. "Для меня это очень важно", - подчеркивала она.

Как писал сайт KP.RU, в 2019 году Ольга признавалась, что очень скучает по Платону и ее удручает та ситуация, в которой все близкие Жанны оказались после ее смерти. По ее словам, Шепелев не смог и не захотел наладить отношения с семьей своей возлюбленной.