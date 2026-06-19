Врач предупредила, чем опасен бесконтрольный прием омега-3

Омега-3 должна приниматься только после консультации со специалистом. Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Популярные добавки вроде омега-3 могут быть небезопасны при бесконтрольном приеме. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, превышение дозировки и самостоятельный прием без контроля специалиста способны нанести вред организму. Об этом пишет «Абзац».

«Омега 3 – это все-таки жир. При превышении дозировки желчные камни (при их наличии) могут начать двигаться и вызвать негативные последствия. Тем более что у нас единый выводной проток с поджелудочной железой, и тогда она может пострадать. Плюс это нагрузка на печень и почки», – пояснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что омега-3 должна приниматься только после консультации со специалистом. В сочетании с некоторыми лекарствами она может усиливать их действие, в том числе разжижать кровь сильнее нормы и снижать давление.

Как ранее отмечал тренер Юрий Брабечан, среди БАДов с доказанной эффективностью выделяются витамин D и магний, которые могут помочь улучшить самочувствие.