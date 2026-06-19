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НовостиПроисшествия19 июня 2026 17:27

Беглая судья Хахалева живет в роскоши в Тбилиси: где нашли скандальную бывшую «служительницу закона»

Адвокаты сбежавшей из РФ судьи Хахалевой не видят смысла ее защищать
Сергей КУДРИН
Адвокаты сбежавшей из РФ судьи Хахалевой не видят смысла ее защищать, фото: телеканал Россия

Адвокаты сбежавшей из РФ судьи Хахалевой не видят смысла ее защищать, фото: телеканал Россия

Адвокаты сбежавшей из России «золотой судьи» Елены Хахалевой отказываются ее защищать. Вернее - не видят в этом большого смысла, так как бывшая блюстительница закона находится за рубежом, а все аргументы в ее защиту, которые и так были слабыми, исчерпаны на предыдущих слушаниях в Октябрьском суде. Об этом сообщает «КП-Кубань».

«Я лично жалобу в апелляционную инстанцию по поводу изъятия имущества Елены Хахалевой не подавал. Свои возражения я посчитал исчерпывающими еще во время заседаний в первой инстанции. Что касается дальнейших самостоятельных действий Елены Владимировны в судебных инстанциях - мне о них на данный момент ничего неизвестно», - заявил адвокат Ярослав Краснощеков, защищавший Хахалеву.

Тем временем «Известия» сообщают, что Хахалева припеваючи живет в Тбилиси. И не просто в городе - в центре, в одном из самых дорогих небоскребов - Axis Towers.Причем квартира у нее там не самая роскошная, всего 53 квадратных метра, зато стоит она около 25 млн рублей.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно.

Ранее KP.RU сообщил, что когда-то свадьбу дочери Хахалевой оценили в 2 млн долларов, молодоженам дарили элитные автомобили, а на сцене выступали ведущие артисты российской эстрады.