Беглая судья Хахалева живет в роскоши в Тбилиси: где нашли скандальную бывшую «служительницу закона»

Адвокаты сбежавшей из РФ судьи Хахалевой не видят смысла ее защищать, фото: телеканал Россия

Адвокаты сбежавшей из России «золотой судьи» Елены Хахалевой отказываются ее защищать. Вернее - не видят в этом большого смысла, так как бывшая блюстительница закона находится за рубежом, а все аргументы в ее защиту, которые и так были слабыми, исчерпаны на предыдущих слушаниях в Октябрьском суде. Об этом сообщает «КП-Кубань».

«Я лично жалобу в апелляционную инстанцию по поводу изъятия имущества Елены Хахалевой не подавал. Свои возражения я посчитал исчерпывающими еще во время заседаний в первой инстанции. Что касается дальнейших самостоятельных действий Елены Владимировны в судебных инстанциях - мне о них на данный момент ничего неизвестно», - заявил адвокат Ярослав Краснощеков, защищавший Хахалеву.

Тем временем «Известия» сообщают, что Хахалева припеваючи живет в Тбилиси. И не просто в городе - в центре, в одном из самых дорогих небоскребов - Axis Towers.Причем квартира у нее там не самая роскошная, всего 53 квадратных метра, зато стоит она около 25 млн рублей.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно.

Ранее KP.RU сообщил, что когда-то свадьбу дочери Хахалевой оценили в 2 млн долларов, молодоженам дарили элитные автомобили, а на сцене выступали ведущие артисты российской эстрады.