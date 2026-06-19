Тело подростка, унесенного течением горной реки, нашли в Карачаево-Черкесии. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Тело подростка, утонувшего в горной реке в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, обнаружено в двух километрах от места происшествия. Об этом сообщило ГУ МЧС по республики в канале «Максе».

«В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка», — говорится в сообщении.

Подростка унесло течением при купании в реке Марухе вблизи станицы Кардоникской. В ведомстве также отметили, что проведение поисковых работ, где ищут упавшего в реку Учкулан туриста, приостановлено.