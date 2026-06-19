Устроивший ДТП в Нижнем Новгороде мажор Корнилов отправлен в СИЗО до 23 июля Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский районный суд принял решение изменить меру пресечения для водителя кабриолета Mercedes Сергея Корнилова, «прославившегося» как «нижегородский мажор» за пьяное ДТП в центре Нижнего Новгорода и оскорбления в адрес «нищеты». Теперь он будет находиться под стражей, как сообщает пресс-служба суда.

«Девятнадцатого июня от уполномоченного органа в УМВД России по Нижнему Новгороду поступила информация о нарушении Корниловым ранее избранной меры пресечения в виде запрета определенных действий», - заявили в суде.

26 мая суд запретил Корнилову, обвиняемому по статье 267.1 УК РФ за агрессивное вождение, выходить из дома с 21:00 до 09:00, посещать заведения с алкоголем, использовать связь и интернет, общаться со свидетелями и водить машину. Однако мажор, конечно, исполнять требования закона не стал.

Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заменил меру пресечения на заключение под стражу до 23 июля 2026 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Корнилов унаследовал миллиарды рублей от отца и начал прожигать их на алкоголь и дорогие автомобили, чем и кичился, устроив массовое ДТП.