Пятикратное увеличение стоимости визы: какая страна решила заработать на приезжих

Kyodo: Япония впервые подняла цены на визы для иностранцев с 1978 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Японии неожиданно увеличило стоимость краткосрочной визы для иностранцев в пять раз. Подорожание однократной визы стало первым с 1978 года - до этого японские власти удерживали стоимость на одном уровне. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно публикации, всем желающим посетить Японию со следующего июля за оформление однократной визы придется заплатить не 3 тыс. иен, как раньше, а 15 тыс. иен (чуть больше 6,6 тыс. рублей).

Также подорожают и многократные визы: их стоимость вырастет с 6 тыс. иен до 30 тыс. иен (13,5 тыс. рублей), что позволит иностранным гражданам въезжать в Японию несколько раз за определенный период.

Ранее KP.RU сообщил, что Япония прислала в Россию экономическую делегацию, которая пыталась договориться о поставках нефти на фоне проблем с Ормузским проливом.