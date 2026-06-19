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НовостиВ мире19 июня 2026 18:29

Трамп: Кризиса на Украине можно было избежать при сохранении G8 с участием РФ

Трамп считает, что при сохранении «Большой восьмерки» при участии России кризис на Украине не произошел бы
Мария МАМАЕВА
Трамп: Кризиса на Украине можно было избежать при сохранении G8 с участием РФ

Трамп: Кризиса на Украине можно было избежать при сохранении G8 с участием РФ

Фото: REUTERS.

Кризиса на Украине можно было бы избежать, если бы Запад сохранил концепцию «Большой восьмерки» при участии России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

«Следовало сохранить G8. Вероятно, не было бы конфликта между Россией и Украиной, если бы это сделали. <...> Раньше это была G8, и было бы гораздо лучше, если бы все так и осталось», - подчеркнул Трамп.

Однако, по словам Трампа, некоторые лидеры стран «Большой восьмерки» хотели исключить из нее президента РФ Владимира Путина.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп высказался о завершении конфликта на Украине. Как заявил президент США, Москва и Киев хотят окончания боевых действий. Россия продолжает настаивать на урегулировании первопричин конфликта.