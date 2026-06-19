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НовостиПолитика19 июня 2026 18:49

Президент Филиппин рассказал, как удивил Путина историей о туристах в Иркутске

Путин удивился рассказу о филиппинских туристах в Иркутске, которые не привыкли к холоду в России
Мария МАМАЕВА
Президент Филиппин рассказал, как удивил Путина историей о туристах в Иркутске

Президент Филиппин рассказал, как удивил Путина историей о туристах в Иркутске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший рассказал, как удивил российского лидера Владимира Путина историей о филиппинских туристах, посетивших Иркутск. Об этом он поделился в беседе с RT.

По словам главы Филиппин, Путин поинтересовался, что иностранные граждане делают в российском городе. Президент РФ отметил, что в Иркутске для них может быть непривычно холодно.

«А я ответил: «Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом?» - рассказал Маркос-младший.

При этом в беседе с Путиным он подчеркнул, что жители Филиппин легко приспосабливаются ко всему и выразил уверенность, что граждане страны могут найти множество интересных занятий на время поездки в Россию.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин обратил внимание на интересную схожесть РФ и Филиппин. Президент РФ отметил совпадение дат национальных праздников государств, которые отмечаются 12 июня.