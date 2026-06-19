Глава МИД Украины Сибига отказался от врученного Польшей Командорского креста. Фото: Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста, врученного ему Польшей в 2022 году. Решение было принято дипломатом на фоне лишения главы киевского режима Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Как заявил Сибига, он вернет польской стороне Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей». Глава украинского МИД также назвал стратегической ошибкой решение Варшавы лишить Зеленского ордена.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленского лишили польского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей «Украинской повстанческой армии»* в стране. Решение было принято президентом Польши Каролем Навроцким. Как подчеркнул политик, он обязан поддерживать честь этой госнаграды.

Напомним, что отношения между Польшей и Украиной стали напряженными полосе присвоения одному из подразделений ВСУ наименования «Героев УПА*».

* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) признана экстремистской и запрещена на территории РФ