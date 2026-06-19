Вскрылась правда о здоровье Лерчек: адвокаты блогера сообщили плохие новости

Адвокат Лерчек заявил, что повторная экспертиза подтвердила диагноз блогера Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Защита блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, сообщили о подтвержденном диагнозе рака желудка четвертой стадии у подзащитной. Об этом РИА новости заявил адвокат Константин Третьяков.

"Мы получили результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден", - сказал Третьяков.

По словам адвоката, сторона защиты спокойно относится к инициативе надзорного органа о проведении повторной экспертизы.

Напомним, после публикации фотографий блогерши Лерчек из спортзала возникли вопросы о ее здоровье. Кроме того, телеведущий Отар Кушанашвили выразил сомнения, что Лерчек проходит лечение в НИИ клинической онкологии имени Н. Н. Блохина. Он отметил, что тоже лечится, однако когда спросил о Лерчек, никто не был в курсе, что там лечится блогер.