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НовостиЗвезды19 июня 2026 19:10

Вскрылась правда о здоровье Лерчек: адвокаты блогера сообщили плохие новости

Адвокат Лерчек заявил, что повторная экспертиза подтвердила диагноз блогера
Вениамин ЗАХАРОВ
Адвокат Лерчек заявил, что повторная экспертиза подтвердила диагноз блогера

Адвокат Лерчек заявил, что повторная экспертиза подтвердила диагноз блогера

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Защита блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, сообщили о подтвержденном диагнозе рака желудка четвертой стадии у подзащитной. Об этом РИА новости заявил адвокат Константин Третьяков.

"Мы получили результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден", - сказал Третьяков.

По словам адвоката, сторона защиты спокойно относится к инициативе надзорного органа о проведении повторной экспертизы.

Напомним, после публикации фотографий блогерши Лерчек из спортзала возникли вопросы о ее здоровье. Кроме того, телеведущий Отар Кушанашвили выразил сомнения, что Лерчек проходит лечение в НИИ клинической онкологии имени Н. Н. Блохина. Он отметил, что тоже лечится, однако когда спросил о Лерчек, никто не был в курсе, что там лечится блогер.