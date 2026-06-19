Психолог Вафин: современному человеку нужен не один, а сразу два отпуска Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Политический психолог, к.полит.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин заявил, что современному человеку давно не хватает одного отпуска, чтобы отдохнуть.

При текущем ритме информационной нагрузки, чтобы перезагрузить психику нужен двойной отпуск. В первый человек сможет отдохнуть физически: перестать отвечать на сообщения, забыть о будильнике и дедлайне, не оправдывать чужие ожидания. А вот второй отпуск позволит отдохнуть психологически, чтобы не переживать ни за что.

Основная проблема современного ритма в том, что работа не заканчивается в момент выхода из офиса. Она живет в телефоне, в чатах, в голове, в ощущении. И понимания, что рабочий день завершен – нет.

Даже в отпуске нервная система остается несколько дней перегруженной.

- Тело уже у моря, а психика все еще на совещании. Отсюда проблема: как только человек немного расслабился, появляется новая тревога – отпуск скоро закончится, - говорит эксперт RuNews24.

В итоге вместо отдыха человек проживает мысли о возвращении домой, снова погружается в рабочие вопросы и остановиться не получается. Так появляется постоянная тревожность.

Чтобы выключить рабочий тумблер, важно не просто уехать, а создать психологический ритуал выхода из работы. Эксперт советует максимально решить рабочие вопросы, ответить на письма и сообщения, предупредить коллег, что вы в отпуске и у вас разница во времени.

Специалист так же посоветовал не превращать отпуск в очередной проект: спешить посетить 10 мест, успеть освоить что-то новое, сделать идеальные фотографии.

- Иногда настоящий отдых начинается с простого: выспаться, помолчать, погулять без цели, - отметил эксперт.