В Турции второй раз за пять дней обнаружили обломки беспилотника на пляже Фото: Наталья ПАРТОЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Турции второй раз за последние пять дней обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщает агентство IHA.

Согласно источнику, обломки дрона были найдены на пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын вечером 10 июня. Место было заблокировано сотрудниками правоохранительных органов. Уточняется, что БПЛА был без поражающего боеприпаса.

Обломки были направлены для дальнейшего изучения и установления принадлежности беспилотника в Анкару.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции нашли упавший беспилотник неизвестного происхождения в минувшее воскресенье 14 июня. Он был обнаружен на границе провинций Бартын и Кастамону, на пляже Капысуйу. Информации о происхождении беспилотного летательного аппарата и обстоятельствах его появления не сообщалось.