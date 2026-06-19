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НовостиВ мире19 июня 2026 20:00

В Турции второй раз за пять дней обнаружили обломки беспилотника на пляже

На пляже Чакраз на севере Турции нашли обломки беспилотника неизвестного происхождения
Мария МАМАЕВА
В Турции второй раз за пять дней обнаружили обломки беспилотника на пляже

В Турции второй раз за пять дней обнаружили обломки беспилотника на пляже

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Турции второй раз за последние пять дней обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщает агентство IHA.

Согласно источнику, обломки дрона были найдены на пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын вечером 10 июня. Место было заблокировано сотрудниками правоохранительных органов. Уточняется, что БПЛА был без поражающего боеприпаса.

Обломки были направлены для дальнейшего изучения и установления принадлежности беспилотника в Анкару.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции нашли упавший беспилотник неизвестного происхождения в минувшее воскресенье 14 июня. Он был обнаружен на границе провинций Бартын и Кастамону, на пляже Капысуйу. Информации о происхождении беспилотного летательного аппарата и обстоятельствах его появления не сообщалось.