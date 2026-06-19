Трамп назвал Си Цзиньпина и Моди мировыми лидерами, которыми восхищается

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что среди мировых лидеров наибольшее восхищение у него вызывают председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Говоря о Си Цзиньпине,президент США отметил его деловые качества. Он назвал китайского лидера "деловым человеком до мозга костей". По словам Трампа, Моди является "очень крепким орешком".

Эти заявления прозвучали после саммита G7 во Франции. В том же интервью Трамп вновь высказался по поводу отсутствия на встрече президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что до исключения России в 2014 году формат существовал как G8.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не собирается возвращаться в состав G8. Путин отмечал, что перестал ездить на конференции еще до 2014 года. Глава государства добавил, что Москва никогда не напрашивалась в G8.