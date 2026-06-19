Фото: REUTERS.
Руководство Польши внезапно нашло сторонников нацизма на Украине. Наконец-то это произошло, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Такой пост он опубликовал в соцсети Х в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла.
Стоит напомнить, что напряжение между Киевом и Варшавой растет на фоне пронацистских решений Незалежной. Зеленский лишился награды после торжественного присуждения подразделению ВСУ имени "героев УПА*".
"Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украине", - прокомментировал Кирилл Дмитриев.
Тем временем глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Белоруссии. Как утверждает Зеленский, он готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, якобы расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной.
*- признана экстремистской и запрещена в России