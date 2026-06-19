Зеленский лишился главной польской награды Фото: REUTERS.

Руководство Польши внезапно нашло сторонников нацизма на Украине. Наконец-то это произошло, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Такой пост он опубликовал в соцсети Х в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого орла.

Стоит напомнить, что напряжение между Киевом и Варшавой растет на фоне пронацистских решений Незалежной. Зеленский лишился награды после торжественного присуждения подразделению ВСУ имени "героев УПА*".

"Польша наконец-то обнаружила сторонников нацистов на Украине", - прокомментировал Кирилл Дмитриев.

Тем временем глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Белоруссии. Как утверждает Зеленский, он готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, якобы расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной.

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