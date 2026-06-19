Садовник объяснила, как подготовить комнатные растения к длительному отсутствию

Садовник Красавина посоветовала не заливать растения водой перед отпуском Фото: Shutterstock.

Перед отпуском следует правильно подготовить комнатные растения к периоду без ухода. Об этом «Газете.Ru» сообщила садовник Анна Красавина.

Эксперт подчеркнула, что одной из главных ошибок является слишком обильный полив перед отъездом. Из-за переизбытка влаги корни растений могут начать гнить, особенно в жарком и плохо проветриваемом помещении, уточнила она.

По ее словам, на практике для части растений это даже опаснее, чем временная сухость. Красавина посоветовала за несколько дней до поездки убрать растения в тень, так как в таких условиях почва медленнее высыхает.

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