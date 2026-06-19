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НовостиОбщество19 июня 2026 21:30

Садовник объяснила, как подготовить комнатные растения к длительному отсутствию

Садовник Красавина посоветовала не заливать растения водой перед отпуском
Валентина БРЫКАЛИНА
Садовник Красавина посоветовала не заливать растения водой перед отпуском

Садовник Красавина посоветовала не заливать растения водой перед отпуском

Фото: Shutterstock.

Перед отпуском следует правильно подготовить комнатные растения к периоду без ухода. Об этом «Газете.Ru» сообщила садовник Анна Красавина.

Эксперт подчеркнула, что одной из главных ошибок является слишком обильный полив перед отъездом. Из-за переизбытка влаги корни растений могут начать гнить, особенно в жарком и плохо проветриваемом помещении, уточнила она.

По ее словам, на практике для части растений это даже опаснее, чем временная сухость. Красавина посоветовала за несколько дней до поездки убрать растения в тень, так как в таких условиях почва медленнее высыхает.

Ранее Life.ru рассказал о комнатных цветах, которые способны выжить не только в холод или голод, но и с горе-хозяином. Есть замечательные растения, которые будут радовать глаз и приносить пользу и ничего не просить взамен.