В российских школах с 1 сентября появится новый предмет: в Минпросвещении рассказали подробности

Кравцов: с 1 сентября в российских школах вводится арабский язык Фото: REUTERS.

В российских школах утверждена программа изучения арабского языка. Она вступит в силу с 1 сентября нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года", - сказал министр.

Кравцов рассказал о культурно-образовательном сотрудничестве с ОАЭ. По его словам, министерство подготовило переводы на арабский язык русских народных сказок, книг о России и произведений российских писателей.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре в российских школах. Заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб отметил, что экзамен можно проводить и в формате сдачи нормативов ГТО.