Вирусолог Викулов прокомментировал возможность распространения Эболы в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заразиться лихорадкой Эбола можно лишь в случае посещения Африки и контакта с заболевшим. Об этом «Газете.Ru» заявил инфекционист Георгий Викулов.

«Статус эболовирусной инфекции в настоящее время представляет угрозу для населения прежде всего африканских стран, так как это заболевание эндемичное, именно в Африке находятся его природные очаги», — сказал он.

По его словам, из-за активизации нового штамма эболовирусной инфекции угроза существует для любых людей, которые контактируют с заразившимся. Таким образом, угроза для россиян может быть только в случае посещения стран Африки и в случае контакта с возбудителем, отметил вирусолог.

RT сообщил, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остается низким. Кроме того, вирус не передается воздушно-капельным путем, заражение возможно лишь при прямом контакте с биологическими жидкостями больного.