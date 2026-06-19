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НовостиПолитика19 июня 2026 21:19

БПЛА ударили по грузовикам с продуктами в Херсонской области: товары везли мирным жителям

Глава Каховского округа Филипчук: ВСУ обстреляли два грузовика с продуктами
Алина КОЧНЕВА
ВСУ обстреляли Каховский округ Херсонской области

ВСУ обстреляли Каховский округ Херсонской области

Фото: Сергей ВОРОБЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские беспилотники вновь ударили по Херсонской области. БПЛА атаковали два грузовика с продуктами в населенном пункте Любимовка Каховского округа. Товары должны были прибыть к мирным жителям. Об этом уведомил глава Каховского округа Павел Филипчук в Telegram-канале.

"В Любимовке прямо во время нашего объезда дроны обстреляли два грузовика с продуктами", - сообщил Павел Филипчук.

По его данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Несколькими днями ранее ВСУ обстреляли Любимовский дом культуры, сельскую библиотеку и здание Коробковского территориального отдела, оповестил глава округа.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по газопроводам низкого давления в Херсонской области. Атаке подверглось также здание территориального отдела администрации Алешкинского округа. Есть пострадавшие и разрушения.