Медведев доступно объяснил, что может повесить на грудь Зеленский вместо польского ордена

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: REUTERS.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Владимиру Зеленскому повесить на себя гитлеровский Железный крест после того, как киевского главаря лишили ордена Белого орла.

Политик напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики - ордена Белого орла.

"Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями", - написал Медведев в социальной сети Х.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоении подразделению ВСУ имя "Героев УПА*". Решение вызвало напряженность в отношениях Украины и Польши на фоне нерешенного вопроса о трактовке Волынской резни.

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