Навроцкий недоволен, что обученные Польшей бойцы будут служить под знаменем УПА* Фото: REUTERS.

Польский лидер Кароль Навроцкий напомнил о вкладе Варшавы в становление ВСУ. Он подчеркнул, что польская армия обучила "тысячи украинских солдат". Кароль Навроцкий выразил недовольство, что кто-то из этих бойцов будет служить в подразделении под знаменем УПА*. Пост с критикой в адрес Киева президент Польши опубликовал в соцсети Х.

По его мнению, решение нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского присудить подразделению соответствующее наименование является неприемлемым. Президент Польши в очередной раз осудил Киев за прославление нацизма.

"Польская армия обучила тысячи украинских солдат. Сегодня мы не можем с безразличием отнестись к тому, что некоторые из них будут служить под знаменем УПА*" - написал Кароль Навроцкий.

Польский лидер неоднократно выступал с соответствующими заявлениями в адрес Зеленского. В пятницу, 19 июня, он лишил бывшего комика высшей награды республики - Ордена Белого орла

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