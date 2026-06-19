Фонд кино профинансирует 23 национальных фильма

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Фонд кино сообщил о завершении отбора проектов российских кинокомпаний, которые получат государственную поддержку на этапе производства. В итоговый список вошли 23 национальных фильма лидеров отечественной киноиндустрии.

Среди получателей поддержки - студия "Тритэ" Никиты Михалкова, которая займется созданием фильмов "Куликовская битва" и "Снежная королева". Также финансирование выделено компании "ВБД Груп" на проекты "Золушка", "Незнайка", "Последний богатырь. Колобок" и "Холоп 3".

Поддержку получат фильмы "Битва за Москву", "Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой", "Умка" и "Щелкунчик". Будут профинансированы съемки проектов "1 001 ночь", "Жил-был пес", "Пес", "Аден 86. Посольство", "Крузенштерн. Регата тысячелетия" и "Хозяйка Медной горы".

Кроме того, средства выделены на фильмы "Весельчак У" и "Неандерталец", а также на проекты "Садко" и "Чудо-юдо". В список также вошли "Аленький цветочек", "Приключения Старика Хоттабыча" и "Спасенный".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отсутствие квотирования иностранных фильмов в России приводит к показу "совершенно тупых и ненужных вещей". Он напомнил о примере других стран, таких как Франция и Китай, которые строго контролируют показы зарубежных картин.