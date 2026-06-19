Терапевт назвал способы заражения кариесом

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Кариес - это не инфекционное заболевание и заразиться им через поцелуй, как гриппом или ангиной, невозможно. Об этом aif.ru сообщил врач-терапевт Дмитрий Демидик.
Специалист отметил, что кариес имеет бактериальную природу, и главные виновники его развития — бактерии группы мутантных стрептококков, в первую очередь Streptococcus mutans.
По его словам, эти микроорганизмы обитают в зубном налете и слюне, и они действительно могут передаваться от одного человека к другому при тесном контакте, в том числе во время поцелуя, а также через общую посуду, зубные щетки или при облизывании детских сосок и ложек.
360.ru предупредил, что проблемы с зубами и деснами могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и головного мозга.
Телеканал "Царьград" сообщил, что генетическая предрасположенность к возникновению кариеса, а не сама болезнь, передается из поколения в поколение.