В Госдуме прокомментировали снижение ключевой ставки

Депутат Аксаков спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на фоне постепенного снижения инфляции и общей стабильности в экономике страны. В дальнейшем тенденция к снижению, вероятно, продолжится, об этом заявил в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- Если говорить о фундаментальных факторах, то они говорят в пользу снижения инфляции, позитивной динамики экономики. Исходя из этого, на следующих заседаниях Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку, - считает депутат.

По его мнению, точный прогноз делать пока рано, однако, вполне вероятно снижение ключевой ставки еще на 0,5 процентных пункта.

Как писал сайт KP.RU, ЦБ РФ объяснил незначительно снижение ставки тем, что сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда.